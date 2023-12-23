Російські війська у Придністров’ї влаштували несанкціоновані навчання

У невизнаному Придністров’ї 22 грудня лунали постріли – з’ясувалось, що стріляли військовослужбовці розташованого там контингенту російських військ

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

Постріли було чути поблизу сіл Гиска і Коржова на лівому березі Дністра в рамках несанкціонованих навчань. Стрілянина тривала близько 40 хвилин, підтвердив порталу Zona de Securitate глава делегації Молдови в Спільній контрольній комісії (СКК) Серджіу Головач.

СКК – спільна військова командна структура з Молдови, Придністров’я та Росії, яка діє в демілітаризованій зоні на кордоні між Молдовою та Україною.

У Бюро реінтеграції повідомили Newsmaker, що порушать питання про те, що трапилося, на наступному засіданні CКК.

"Ми порушимо це питання на засіданні CКК, під час якого делегація Молдови підтвердить свою незмінну позицію щодо неприпустимості односторонніх військових дій по периметру Зони безпеки, які можуть викликати дестабілізацію ситуації в регіоні і паніку серед населення", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові організували військові навчання неподалік від межі окупованого росіянами Придністров’я та лише за 22 кілометри від українського кордону.

А днями Молдова отримала перший радар нового покоління для захисту свого неба.