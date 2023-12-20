Молдова получила первый радар нового поколения для защиты своего неба

В Молдову доставили современный радар для наблюдения за воздушным пространством, который страна купила у французского предприятия THALES.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

По словам министра обороны Анатолия Носатого, этот радар жизненно необходим для укрепления потенциала противовоздушной обороны Молдовы.

Система будет контролировать все воздушное пространство страны и дополнит меры, принятые для оснащения Национальной армии в соответствии с международными стандартами.

"В нынешнем региональном контексте безопасность наших граждан является приоритетом. Последние инциденты с нарушением воздушного пространства нашей страны сосредоточили внимание властей на срочной необходимости укрепления обороноспособности Молдовы", – заявил глава Минобороны Носатый.

ФОТО: ARMY.MD

Молдова купила радар за средства из бюджета национальной обороны.

Как сообщили в молдавском Минобороны, французская компания оказала информационную и логистическую поддержку.

Как отметила изданию пресс-секретарь Минобороны Алла Дьякону, в Молдове и до этого было несколько систем воздушного наблюдения, но они устарели.

"Сегодня республика получила радар нового поколения", – сказала Дьякону.

За время военного вторжения РФ в Украину обломки ракет неоднократно падали на территорию Молдовы, также российские ракеты пролетали по воздушному пространству страны.

В январе Молдова попросила у союзников системы противовоздушной обороны в стремлении укрепить свои оборонительные возможности в условиях войны в Украине.

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, как сообщалось, выросли почти на 70%, средства решили направить, в том числе на покупку системы противовоздушной обороны.