Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве

Действующий литовский президент Гитанас Науседа с отрывом лидирует в новом президентском рейтинге, проведенном по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimаi.

Данные опроса приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По данным опроса, проведенного 16-27 ноября, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за Науседу проголосовал бы 31,1% респондентов.

77% опрошенных положительно оценили Науседу, а отрицательно – 17%. Еще 6% участников опроса не ответили на вопрос.

На второй строчке рейтинга – адвокат Игнас Вегеле, за которого проголосовали бы 12,7% участников опроса. Доверие Вегеле выразили 45% респондентов, еще 31% опрошенных заявил, что не доверяет ему.

Тройку лидеров замыкает лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте, которая еще не сказала, будет ли участвовать в выборах. За нее готовы голосовать 11,5% участников опроса. Блинкявичюте положительно оценивают 59%, а отрицательно – 31% участников опроса.

За действующего премьер-министра Ингриду Шимоните намерены голосовать 5,6% респондентов. Положительно ее оценивают 21%, а негативно – 74% участников опроса.

Опрос был проведен 16-27 ноября, в нем участвовали 1018 жителей Литвы старше 18 лет.

Напомним, в начале декабря Науседа официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.

Президентские выборы в стране состоятся 12 мая 2024 года.