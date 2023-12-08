Президент Литвы будет баллотироваться на второй срок 

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Когда я вступил в должность президента четыре с половиной года назад, моей главной целью было построить сильную, справедливую Литву, которая уважает своих граждан и которую уважают граждане. Литву, которая делится своим процветанием со всеми, в том числе с теми, кто менее обеспечен", – сказал Науседа.

"Я решительно настроен продолжать начатую нами работу. Я буду баллотироваться на президентских выборах в мае 2024 года, и я надеюсь, что народ Литвы предоставит мне сильный мандат доверия, как это было в 2019 году", – добавил он.

Перед тем, как объявить о своем решении баллотироваться, Науседа выступил с 30-минутной речью в Президентском дворце, в которой рассказал о достижениях страны с момента своего вступления в должность в 2019 году.

За время своего первого срока Науседа запомнился крайне жестким критиком российского полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно опросам общественного мнения, Науседа является явным фаворитом президентских выборов в мае следующего года.

Его главными конкурентами считают юриста Игнаса Вегеле, который недавно объявил о своем решении баллотироваться, и премьера Ингриду Шимоните.

Президентские выборы в стране состоятся 12 мая 2024 года.