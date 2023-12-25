Науседа з відривом лідирує у президентському рейтингу в Литві

Чинний литовський президент Гітанас Науседа з відривом лідирує у новому президентському рейтингу, проведеному на замовлення ELTA компанією Baltijos tyrimаi.

Дані опитування наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За даними опитування, проведеного 16-27 листопада, якби вибори відбувалися найближчої неділі, то за Науседу проголосував би 31,1% респондентів.

77% опитаних позитивно оцінили Науседу, а негативно – 17%. Ще 6% учасників опитування не відповіли на запитання.

На другому рядку рейтингу – адвокат Ігнас Вегеле, за якого проголосували б 12,7% учасників опитування. Довіру Вегеле висловили 45% респондентів, ще 31% опитаних заявив, що не довіряє йому.

Трійку лідерів замикає лідерка литовських соціал-демократів Вілія Блінкявічюте, яка ще не сказала, чи братиме участь у виборах. За неї готові голосувати 11,5% учасників опитування. Блінкявічюте позитивно оцінюють 59%, а негативно – 31% учасників опитування.

За чинну прем’єр-міністерку Інгріду Шимоніте мають намір голосувати 5,6% респондентів. Позитивно її оцінюють 21%, а негативно – 74% учасників опитування.

Опитування було проведене 16-27 листопада, у ньому брали участь 1018 жителів Литви, старших за 18 років.

Нагадаємо, на початку грудня Науседа офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін на президентських виборах наступного року.

Президентські вибори в країні відбудуться 12 травня 2024 року.