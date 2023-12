ЕС, НАТО и ряд стран осудили обстрелы боевиками-хуситами судов в Красном море

Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда, следующие через Красное море, под предлогом якобы их связи с Израилем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление подписал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза, генсек НАТО Йенс Столтенберг, Соединенные Штаты как отдельное государство, а также Япония, Корея, Сингапур, Новая Зеландия, Багамские острова, Либерия и Йемен, на территории которого действуют хуситы.

We condemn Houthi interference with navigational rights and freedoms in the waters around the Arabian Peninsula, particularly the Red Sea.



