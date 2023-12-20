ЕС, НАТО и ряд стран осудили обстрелы боевиками-хуситами судов в Красном море

Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда, следующие через Красное море, под предлогом якобы их связи с Израилем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление подписал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза, генсек НАТО Йенс Столтенберг, Соединенные Штаты как отдельное государство, а также Япония, Корея, Сингапур, Новая Зеландия, Багамские острова, Либерия и Йемен, на территории которого действуют хуситы.

We condemn Houthi interference with navigational rights and freedoms in the waters around the Arabian Peninsula, particularly the Red Sea.



Joint statement with @SecDef, @jensstoltenberg and partner nations on the Houthi attacks in the Red Sea:https://t.co/4KrARUFVHa December 20, 2023

Подписанты подчеркнули, что обстрелы боевиками торговых судов, следующих через Аденский залив и Красное море, являются угрозой для международной торговли и безопасности в море и эти нападения уже затронули суда, связанные с 14 различными странами.

Они категорически осудили захват боевиками 19 ноября торгового судна Galaxy Leader, в команде которого моряки из 25 различных государств и которых до сих пор не освободили.

"Эти действия угрожают движению продукции, топлива, гуманитарной помощи и других важных грузов, следующих в разные страны по всему миру. Подписанты призывают все страны воздержаться от содействия или поощрения хуситов. Таким атакам нет оправдания, и они затрагивают гораздо больше стран, чем флаг той, под которым ходит это судно", – говорится в заявлении.

Напомним, накануне США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия обстрелам торговых судов в Красном море.

Также министр обороны США Ллойд Остин проводил виртуальное совещание по ситуации с более чем 40 странами.