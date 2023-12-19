Эсминец из Британии будет патрулировать Красное море для противодействия обстрелам торговых судов

Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море в рамках коалиции по противодействию атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс, сообщает Politico.

HMS Diamond присоединится к возглавляемой Соединенными Штатами операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), направленной на защиту судоходства в Красном море и Аденском заливе – критически важных судоходных путях для транспортировки нефти и контейнерных перевозок.

На выходных HMS Diamond сбил дрон зенитной ракетой Sea Viper на фоне увеличения количества нападений на торговые суда. Сейчас в регионе находятся три американских эсминца и французский военный корабль, сообщает Минобороны Великобритании.

"Эти незаконные нападения являются неприемлемой угрозой для мировой экономики, подрывают региональную безопасность и угрожают ростом цен на топливо", – заявил Шаппс после видеоконференции во вторник с министрами из 20 других стран, на которой обсуждались эти нападения.

По его словам, это международная проблема, которая требует международного решения.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел виртуальную встречу со своими коллегами и другими представителями правительств 43 стран, а также ЕС и НАТО как объединений, по ситуации с безопасностью в Красном море.

Он призвал государства-участники встречи участвовать в инициативах США и других международных инициатив для восстановления безопасности в регионе и избежания негативных последствий от изменения торговых маршрутов.

Напомним, в начале суток 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия обстрелам торговых судов в Красном море.