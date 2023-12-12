В Вену прибыл первый прямой рейс "Укрзалізниці" из Чопа

"Укрзалізниця" отчиталась об успешном прибытии в конечный пункт первого прямого рейса из Чопа в Вену.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В компании сообщили, что первый рейс прибыл по расписанию. Поезд "Вена – Чоп – Вена" курсирует под номером №143/146.

"Вена – Чоп – Вена" имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а по Венгрии следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi. Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон второго класса + купе) – около 2500 грн", – отметили в "Укрзалізниця".

Купить билет из Украины возможно только лично в международных кассах, тогда как обратные билеты должны быть доступны на сайтах австрийской или венгерской железной дороги соответственно.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

15 октября "Укрзалізниця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.