Глава Минобороны Германии обещает улучшение ситуации с боеприпасами для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, сообщает "Европейская правда".

Писториус отметил, что всегда понимал, что цифра в миллион боеприпасов "вряд ли будет достигнута".

"Эта цифра породила ожидания, которые в итоге не оправдались. Один миллион не так легко достичь для оборонной промышленности, которая перешла из мирного времени", – рассказал министр.

В то же время Писториус пообещал улучшение ситуации с боеприпасами для Украины уже в ближайшее время.

"Вы можете быть уверены, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы. Только Германия предоставит почти 200 000 боеприпасов. Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", – подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Напомним, в прошлом месяце Писториус заявлял, что ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

В то же время в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.

По данным СМИ, США ведут переговоры с Грецией о продаже в общей сложности 75 тысяч артиллерийских снарядов из состава вооруженных сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов.