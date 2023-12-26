Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании во вторник, 26 декабря, поддержал ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

После одобрения в комитете вопрос вступления Швеции в НАТО рассмотрит генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции. Для ратификации протокола о вступлении нужно, чтобы решение поддержало простое большинство участников голосования.

Пока неизвестно, когда именно состоится такое голосование.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В парламенте не спешат с рассмотрением, формально объясняя это тем, что вопрос не является приоритетным.

Но сам Эрдоган недавно прямо заявил, что ратификацию вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте могут ускорить "позитивные сдвиги" в США и Канаде относительно решений, которых хочет Анкара.