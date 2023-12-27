Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США

Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз (внутрипартийных выборах) Республиканской партии на основании поправки к Конституции об "участии в восстании или мятеже".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В иске, поданном леволиберальной группой Free Speech For People, утверждается, что действия Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года подпадают под определение "восстания", а следовательно, он не может претендовать на государственные должности в соответствии с разделом 3 14-й поправки к Конституции США.

Но все суды низшей инстанции даже не приняли иск к рассмотрению по процедурным причинам, указав, что законодательство Мичигана не дает местным избирательным комиссиям права запрещать претендентам на пост президента участие в праймериз.

Судья Верховного суда Мичигана Элизабет Уэлч, объясняя решение суда по делу, указала, что штат не имеет законодательного положения, "которое бы требовало от лица, претендующего на пост президента США, подтвердить свою юридическую квалификацию для занятия этой должности".

Соответственно, суды Мичигана не рассматривали вопрос, действительно ли действия Трампа во время штурма Капитолия можно квалифицировать как причастность к "восстанию" и распространяется ли на него действие раздела 3 14-й поправки к Конституции США.

Зато на прошлой неделе Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение о том, что бывший президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. В штабе Трампа уже заявили, что быстро подадут апелляцию на это решение в Верховный суд США.

Больше об этом читайте в статье: Трампа судят по законам Гражданской войны.