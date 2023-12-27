Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 27 декабря, заявил, что его правительство в ближайшее время подготовит новый проект бюджетного закона, чтобы обойти наложенное президентом Анджеем Дудой вето из-за спора о государственных СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Польский премьер указал, что в ветированном проекте бюджетного закона было положение о том, что министр финансов "может – а не обязан, как это было при партии "Право и справедливость" – выделить облигации на сумму 3 миллиарда злотых для общественных СМИ".

"Наше предложение было очень продуманным – эти три миллиарда злотых должны были быть в распоряжении министра финансов. Эти деньги должны были пойти... прежде всего на детскую онкологию", – добавил он.

Туск пояснил, что в новом проекте будет четко указано назначение этих средств – "на детскую онкологию, на детскую психиатрию, на генетические редкие заболевания и – если что-то останется из этих 3 миллиардов злотых – на другие онкологические программы".

Премьер Польши признал, что до 1 января законопроект, скорее всего, не примут, но пообещал, что все средства выплатят – при необходимости "задним числом".

Президент Польши в среду параллельно внес свой проект бюджетного закона, который не содержит статьи о 3 миллиардах злотых для государственных СМИ, но предусматривает повышение зарплат для учителей.

На прошлой неделе Дуда решил ветировать законопроект о бюджете, который предусматривает выделение на следующий год 3 миллиарда злотых для государственных СМИ страны – хотя фактически они должны были пойти на лечение онкологии у детей.

Польский президент объяснил вето "вопиющим нарушением Конституции", поскольку новое польское правительство решило сразу сменить руководство госСМИ, которые – как оно утверждает – стали рупором пропаганды при предыдущей власти партии "Право и справедливость".

Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.