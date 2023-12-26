Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента

В польской партии "Право и справедливость", которая после восьми лет пребывания у власти перешла в оппозицию, рассчитывают на возможность отстранения от власти премьера Дональда Туска с помощью президента Анджея Дуды и контролируемого ими Конституционного трибунала.

Об этом говорится в материале Gazeta Wyborcza, сообщает "Европейская правда".

По данным газеты, более правое крыло ПиС во главе с лидером Ярославом Качиньским ожидает, что Туск захочет обойти вето Дуды на поправки в бюджет, которые предусматривают выделение 3 миллиардов злотых на государственные вещатели в условиях их реформы.

Для этого Туск внесет соответствующие поправки в закон о бюджете (сейчас они изложены в отдельном законопроекте), после чего президент направит их в Конституционный трибунал, где большинство членов были назначены при каденции ПиС. Трибунал должен принять решение в течение двух месяцев с момента такого представления.

Согласно конституции Польши, принятый закон о бюджете должен быть представлен Дуде в течение четырех месяцев после внесения проекта, иначе он может принять решение о роспуске парламента. Предыдущее правительство Матеуша Моравецкого от ПиС подало проект бюджета на следующий год 29 сентября, следовательно, Дуда должен получить проект бюджета до 29 января.

"Сторонники жесткой линии в партии "Право и справедливость" требуют от Дуды применить тактику выжженной земли", – пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в ПиС.

С другой стороны, теоретически может возникнуть ситуация, при которой трибунал признает бюджетный законопроект неконституционным – такого в Польше еще не было, и положения закона его не предусматривали.

Напомним, на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда решил ветировать законопроект о бюджете, который предусматривает выделение на следующий год 3 миллиарда злотых для государственных СМИ страны.

На прошлой неделе новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы. Новая польская власть заявляет, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников из партии "Право и справедливость". Смена руководства госСМИ вызвала протесты у теперь уже оппозиционной партии ПиС.

Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.