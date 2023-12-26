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Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента

Вторник, 26 декабря 2023, 17:05

В польской партии "Право и справедливость", которая после восьми лет пребывания у власти перешла в оппозицию, рассчитывают на возможность отстранения от власти премьера Дональда Туска с помощью президента Анджея Дуды и контролируемого ими Конституционного трибунала.

Об этом говорится в материале Gazeta Wyborcza, сообщает "Европейская правда".

По данным газеты, более правое крыло ПиС во главе с лидером Ярославом Качиньским ожидает, что Туск захочет обойти вето Дуды на поправки в бюджет, которые предусматривают выделение 3 миллиардов злотых на государственные вещатели в условиях их реформы.

Для этого Туск внесет соответствующие поправки в закон о бюджете (сейчас они изложены в отдельном законопроекте), после чего президент направит их в Конституционный трибунал, где большинство членов были назначены при каденции ПиС. Трибунал должен принять решение в течение двух месяцев с момента такого представления.

Согласно конституции Польши, принятый закон о бюджете должен быть представлен Дуде в течение четырех месяцев после внесения проекта, иначе он может принять решение о роспуске парламента. Предыдущее правительство Матеуша Моравецкого от ПиС подало проект бюджета на следующий год 29 сентября, следовательно, Дуда должен получить проект бюджета до 29 января.

Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции 

"Сторонники жесткой линии в партии "Право и справедливость" требуют от Дуды применить тактику выжженной земли", – пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в ПиС.

С другой стороны, теоретически может возникнуть ситуация, при которой трибунал признает бюджетный законопроект неконституционным – такого в Польше еще не было, и положения закона его не предусматривали.

Напомним, на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда решил ветировать законопроект о бюджете, который предусматривает выделение на следующий год 3 миллиарда злотых для государственных СМИ страны.

На прошлой неделе новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы. Новая польская власть заявляет, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников из партии "Право и справедливость". Смена руководства госСМИ вызвала протесты у теперь уже оппозиционной партии ПиС.

Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.

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