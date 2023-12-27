Туск готує нову бюджетну пропозицію, щоб подолати вето президента

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 27 грудня, заявив, що його уряд найближчим часом підготує новий проєкт бюджетного закону, аби обійти накладене президентом Анджеєм Дудою вето через суперечку щодо державних ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Польський прем’єр вказав, що в заветованому проєкті бюджетного закону було положення про те, що міністр фінансів "може – а не зобов'язаний, як це було при партії "Право і справедливість" – виділити облігації на суму 3 мільярди злотих для суспільних ЗМІ".

"Наша пропозиція була дуже продуманою – ці три мільярди злотих мали бути в розпорядженні міністра фінансів. Ці гроші мали піти… насамперед на дитячу онкологію", – додав він.

Туск пояснив, що в новому проєкті буде чітко вказане призначення цих коштів – "на дитячу онкологію, на дитячу психіатрію, на генетичні рідкісні захворювання і – якщо щось залишиться з цих 3 мільярдів злотих – на інші онкологічні програми".

Прем’єр Польщі визнав, що до 1 січня законопроєкт, найімовірніше, не ухвалять, але пообіцяв, що всі кошти виплатять – за необхідності "заднім числом".

Президент Польщі в середу паралельно вніс свій проєкт бюджетного закону, який не містить статті про 3 мільярди злотих для державних ЗМІ, але передбачає підвищення зарплат для вчителів.

Минулого тижня Дуда вирішив заветувати законопроєкт про бюджет, який передбачає виділення на наступний рік 3 мільярди злотих для державних ЗМІ країни – хоча фактично вони мали піти на лікування онкології в дітей.

Польський президент пояснив вето "кричущим порушенням Конституції", позаяк новий польський уряд вирішив одразу змінити керівництво держЗМІ, які – як він стверджує – стали рупором пропаганди за попередньої влади партії "Право і справедливість".

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа