Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции 

Президент Польши Анджей Дуда решил ветировать законопроект о бюджете, который предусматривает выделение на следующий год 3 миллиарда злотых (почти 700 млн евро) для государственных СМИ страны.

О своем решении Дуда сообщил в Twitter (Х) в субботу вечером, пишет "Европейская правда".

"Я решил наложить вето на проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрено 3 миллиарда злотых на государственные медиа. На это не может быть согласия, учитывая вопиющее нарушение Конституции и принципов демократического правового государства. Государственные медиа должны быть сначала справедливо и законно восстановлены", – заявил Дуда.

Он добавил, что после Рождества немедленно подаст в Сейм собственный проект госбюджета и призвал спикера Сейма Шимона Головню и спикера Сената Малгожату-Кидаву Блонскую срочно созвать обе палаты, чтобы рассмотреть и принять этот законопроект позже в этом году.

1/3 Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne. Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 23, 2023

"Попытка финансировать государственные СМИ с помощью бюджетного законопроекта (парламентским большинством) неприемлема в нынешней ситуации. В моем законопроекте все другие бюджетные расходы – во главе с повышением заработной платы учителям – будут сохранены", – отметил Дуда.

Ранее Дуда обратился с письмом к премьер-министру Дональду Туску в связи с увольнением руководства государственных СМИ, призывая его "уважать польский правовой порядок".

Туск ответил Дуде, указав, что увольнение руководства госСМИ Польши как раз и направлено "на восстановление правового порядка и общей порядочности в общественной жизни".

В среду новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы. Новая польская власть заявляет, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников из партии "Право и справедливость".

Смена руководства госСМИ вызвала протесты у теперь уже оппозиционной партии "Право и справедливость".

Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа