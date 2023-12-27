Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших

Количество погибших в результате пожара в гостевом доме в румынском уезде Прахова достигло семи после того, как спасатели извлекли тело одного из тех, кто считался пропавшим без вести.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынские спасатели в среду утром подтвердили, что тело принадлежит несовершеннолетнему – одному из восьми, которых искали под завалами гостевого дома после пожара.

Сейчас продолжаются поиски еще одного человека, который считается пропавшим без вести.

Напомним, пожар произошел утром 26 декабря, в доме в то время было 26 человек.

Восемнадцать гостей успели вовремя выбраться из здания, из них один ребенок и один взрослый из них получили незначительные ожоги. Спасатели уже подтвердили гибель семи, среди них двое детей. Еще одну считают пропавшей без вести.

В процессе расследования выяснилось, что сгоревший дом строился и первое время использовался без необходимых разрешений.

Также оказалось, что владелец после проверок в 2019-20 годах неоднократно получал предупреждения о соблюдении правил пожарной безопасности.