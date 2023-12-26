В Румынии подтвердили гибель уже пяти человек в результате пожара в гостевом доме
Вторник, 26 декабря 2023, 12:43
В результате пожара в гостевом доме в жудеце Прахова в Румынии подтвердили гибель уже пяти человек.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Спасатели в настоящее время подтвердили гибель четырех взрослых и одного ребенка.
Еще трех человек считают пропавшими без вести.
Всего на момент пожара в доме, насколько известно, было 26 человек. Восемнадцать гостей успели вовремя выбраться из здания. Один ребенок и один взрослый из них получили незначительные ожоги.
СМИ узнали, что владелец здания после проверок 2019 года получил неоднократные предупреждения за несоответствие критериям противопожарной безопасности. На месте пожара проводят следственные действия.
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