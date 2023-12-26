В Румынии в результате пожара в гостевом доме погибли три человека
Вторник, 26 декабря 2023, 11:12
Во вторник утром на юге Румынии вспыхнул масштабный пожар в гостевом доме.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.
Начиная с 6:29 утра был активирован "красный план вмешательства" и начались работы по тушению пожара. На место происшествия направили десять пожарных машин, четыре машины скорой помощи, а также четыре машины спасателей, сообщили в Инспекции по чрезвычайным ситуациям жудеца Прахова.
Префект Прахова Вирджилиу Нану сообщил, что загорелось деревянное здание, состоящее из первого этажа и чердака.
Восемь человек оказались в ловушке после того, как пламя охватило все здание.
По данным местных властей Прахова, когда вспыхнул огонь, в гостевом доме находились 26 человек. 18 эвакуировались самостоятельно, из них два человека были доставлены в больницу с незначительными ожогами.
Три человека, в том числе ребенок, были найдены мертвыми, а еще пятерых ищут в сгоревшем здании.
По информации Digi24, в здании проходила частная вечеринка, организованная владельцем гостевого дома. Среди пропавших без вести – его ребенок. По данным источников портала, владелец помещения был оштрафован в 2020 году за противопожарную безопасность.
В начале декабря в результате пожара в больнице города Тиволи в 30 км от Рима погибли четыре человека.
Перед этим из-за пожара в больнице одной из коммун Брюсселя эвакуировали несколько десятков пациентов; распространение огня удалось быстро остановить.