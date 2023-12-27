В Румынии обещают проверки после трагического пожара в гостевом доме

Власти румынского жудца Прахова, где в результате пожара в гостевом доме погибли люди, анонсировали усиленные проверки всех подобных зданий на законность и соответствие критериям безопасности.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В процессе расследования выяснилось, что сгоревший дом строился и первое время использовался без необходимых разрешений.

Также оказалось, что владелец после проверок в 2019-20 годах неоднократно получал предупреждения по несоблюдению правил пожарной безопасности.

"Завтра я отдам распоряжение о проверке гостевых домов на наличие техпаспортов, разрешений на деятельность и, конечно, соблюдение противопожарной безопасности", – заявил префект жудца Виргилиу Нану.

Напомним, пожар произошел утром 26 декабря, в доме в то время было 26 человек. Восемнадцать гостей успели вовремя выбраться из здания, из них один ребенок и один взрослый получили незначительные ожоги.

Спасатели на данный момент подтвердили гибель шести человек, среди которых ребенок. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

В середине декабря в стране произошел другой трагический случай – из-за обвала здания школы погиб 17-летний парень, еще троих детей спасли из-под завалов.