США объявили последний в 2023 году пакет помощи Украине на $250 млн
США в среду, 27 декабря, объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В пакет помощи вошли, в частности, дополнительные боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.
Также в перечне оружия упоминаются более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию, взрывные боеприпасы для устранения помех, запчасти, медицинское оборудование, "техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование".
Белый дом ранее отмечал, что у него есть средства только на один пакет военной помощи Украине, после чего средства иссякнут без решения Конгресса.
Президент США Джо Байден в октябре обратился в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.
На минувшей неделе стало известно, что Сенат США до конца года не проголосует за пакет помощи Украине.
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