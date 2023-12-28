В Польше водитель с габаритным грузом обвалил часть нового моста

Вблизи Щецина грузовик, перевозивший конструктивный элемент ветрового генератора, не вписался в габариты и обвалил секцию моста.

Об этом сообщает RMF24 и местные издания, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в районе поселка Суломино возле Свиноуйсьце, где продолжается строительство новой дороги, пересекающей трассу национального значения №3.

Водитель полуприцепа, перевозивший огромную конструкцию для ветрового генератора, не учел высоту мостового пролета и зацепился за него.

В результате фрагмент секции обвалился на грузовик, не повредив кабину.

Проверки показали, что водитель был трезв.

Из-за инцидента дорога перекрыта, трудности с движением могут продолжаться в течение всего дня.

Также утром 28 декабря произошло крупное ДТП неподалеку от Стамбула с 10 погибшими и почти 60 пострадавшими.

Напомним, в Литве в августе 2023 года сотни людей наблюдали за перевозкой по территории страны гигантского реактора для завода Orlen Lietuva из порта Клайпеды.