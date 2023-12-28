Возле Стамбула произошло крупное ДТП с автобусами: 10 погибших, десятки пострадавших

Утром 28 декабря неподалеку от Стамбула произошло ДТП с участием 7 транспортных средств, погибли 10 человек и десятки травмированы.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Авария произошла ранним утром на магистральной автотрассе Otoyol 7 на участке в провинции Сакарья. Всего столкнулись 7 транспортных средств, среди которых три автобуса и один грузовик.

Фото: Anadolu

10 человек погибли на месте, 59 пострадали, из них восемь в тяжелом состоянии.

Фото: Anadolu

Фото свидетельствуют, что в то время в районе были сложные погодные условия, в частности густой туман.

По словам губернатора провинции, вероятно сначала авто столкнулось с грузовиком, а следующие водители на трассе не успели отреагировать и въехали в них.

Фото: Anadolu

Шестерых водителей-участников ДТП задержали.

После аварии движение в направлении Стамбула перекрывали, впоследствии открыли одну полосу.

Напомним, на прошлой неделе один человек погиб в ДТП украинского микроавтобуса в Польше.

Перед тем в Словакии перевернулся автобус рейса "Вена-Киев" с 53 пассажирами.