У Польщі водій з габаритним вантажем обвалив частину нового мосту
Четвер, 28 грудня 2023, 12:44
Поблизу Щецина вантажівка, що перевозила конструктивний елемент вітрового генератора, не вписалася у габарити та обвалила секцію мосту.
Про це повідомляє RMF24 та місцеві видання, пише "Європейська правда".
Інцидент стався в районі селища Суломіно біля Свіноуйсьце, де триває будівництво нової дороги, що перетинає трасу національного значення №3.
Водій напівпричепа, що перевозив велетенську конструкцію для вітрового генератора, не врахував висоту мостового прольоту і зачепився за нього.
Внаслідок цього фрагмент секції обвалився на вантажівку, не пошкодивши кабіну. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Перевірки показали, що водій був тверезим.
Через інцидент дорога перекрита, труднощі з рухом можуть тривати протягом всього дня.
Також вранці 28 грудня сталася велика ДТП неподалік від Стамбула з 10 загиблими і майже 60 постраждалими.
Нагадаємо, у Литві в серпні 2023 року сотні людей спостерігали за перевезенням територією країни гігантського реактора для заводу Orlen Lietuva з порту Клайпеди.