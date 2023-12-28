У Польщі водій з габаритним вантажем обвалив частину нового мосту

Поблизу Щецина вантажівка, що перевозила конструктивний елемент вітрового генератора, не вписалася у габарити та обвалила секцію мосту.

Про це повідомляє RMF24 та місцеві видання, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в районі селища Суломіно біля Свіноуйсьце, де триває будівництво нової дороги, що перетинає трасу національного значення №3.

Водій напівпричепа, що перевозив велетенську конструкцію для вітрового генератора, не врахував висоту мостового прольоту і зачепився за нього.

Внаслідок цього фрагмент секції обвалився на вантажівку, не пошкодивши кабіну. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Перевірки показали, що водій був тверезим.

Через інцидент дорога перекрита, труднощі з рухом можуть тривати протягом всього дня.

Також вранці 28 грудня сталася велика ДТП неподалік від Стамбула з 10 загиблими і майже 60 постраждалими.

Нагадаємо, у Литві в серпні 2023 року сотні людей спостерігали за перевезенням територією країни гігантського реактора для заводу Orlen Lietuva з порту Клайпеди.