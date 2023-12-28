Литва в следующем году может ввести налог на оборону

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, несмотря на то, что в 2024 году Сейм не дойдет до договоренности по налоговой реформе, однако существует возможность принятия оборонного налога.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"В отличие от налоговой реформы, я думаю, есть возможность договориться по оборонному налогу, потому что я вижу желание всех политических партий. И я думаю, что в 2024 году у нас есть прекрасная возможность сделать это", – заявил Науседа.

"Я вижу, партии понимают, что деньги с неба не падают. Все, что необходимо, – это решения, которые подкрепят то, что было реализовано в бюджете на 2024 г. – предусмотреть возможность заимствования до 3% ВВП. И если бюджет будет выполняться хорошо, у нас будет возможность предоставить дополнительное финансирование в пределах нескольких сотен миллионов. Но это вариант ad hoc, который год за годом предусматривает дополнительную возможность заимствования", – прокомментировал он.

Однако Науседа подчеркнул, что после принятия такого налога должен быть введен и компенсационный механизм, чтобы не пострадали уязвимые слои общества. "Надо начать с того, пойдем ли мы путем повышения НДС (налога на добавленную стоимость), или путем налога на прибыль, и какие компенсационные механизмы будут запущены после принятия решения", – пояснил он.

Науседа также заявил, что, несмотря на то, что варианты оборонного налога рассмотрены, политики не хотят его обсуждать из-за боязни общественной реакции. И все же, по его словам, литовцы понимают необходимость обороны, поэтому допускают введение налога.

"В экспертном смысле я думаю, что варианты достаточно ясны для рассмотрения. С политической точки зрения я думаю, что они недостаточно продвинуты, потому что до сих пор партии как бы отодвигали этот вопрос от себя, поскольку понимали, что речи будут противоречивыми", – сказал Науседа.

"Национальная безопасность сегодня воспринимается многими гражданами Литвы и избирателями как чрезвычайно важный аспект", – добавил он.

Бюджет Министерства национальной обороны Литвы в следующем году составит 2,09 млрд евро – 1,923 млрд евро из бюджетных средств, 135 млн евро из фондов взноса солидарности. Финансирование национальной обороны составит 2,75% ВВП.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что РФ может пойти на агрессию в отношении стран НАТО в случае, если Запад прекратит поддержку Украины.

Ранее топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель уже обратил внимание на опасность победы России против Украины для проекта Европейского Союза.