Президент Литви допустив можливість агресії РФ проти НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що РФ може піти на агресію щодо країн НАТО у випадку, якщо Захід припинить підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це литовський президент сказав в інтерв'ю телеканалу TV3, яке наводить Delfi.

Водночас Науседа заявив, що ймовірність припинення підтримки України є невеликою.

"Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", – зазначив він, коментуючи розмови про загрозу НАТО з боку Росії.

За словами Науседи, "ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО".

Раніше топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель уже звернув увагу на небезпеку перемоги Росії проти України для проєкту Європейського Союзу.

Він також закликав до активнішої підтримки України з огляду на те, що російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом.