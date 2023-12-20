Боррель: Якщо Путін виграє в Україні, європейський проєкт зазнає значної шкоди

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у середу вкотре звернув увагу на загрозу перемоги Росії в повномасштабній війні проти України для Європейського Союзу.

Про це Боррель сказав на заході The Grand Continent Summit в Італії, присвяченому відносинам Європи зі світом, пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

У своїй промові головний дипломат ЄС попередив, що війна Москви в Україні загрожує європейській демократії, а не лише Києву.

"Якщо ми не змінимо курс найближчим часом і не мобілізуємо всі наші можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні і не зможемо зупинити трагедію в Газі, наш проєкт зазнає значної шкоди", – заявив він.

На думку Борреля, у найближчому майбутньому питання полягає не в тому, чи зможе Росія перемогти Україну на полі бою, а в тому, що Європа робить, "щоб не дати Росії виграти війну".

У цьому сенсі він поставив під сумнів, чи готові країни-члени Євросоюзу вжити всіх заходів і надати всю підтримку, яка потрібна Києву для протидії російській повномасштабній війні.

Заява Борреля з’явилась у той час, коли у США заблоковане виділення додаткової допомоги Україні через суперечки в Конгресі, а ЄС відклав на лютий рішення про виділення 50 мільярдів євро на довгострокову підтримку Києва через блокування Угорщини.

Напередодні начальник Генштабу армії Бельгії, адмірал Мішель Гофман припустив, що європейським державам потрібно серйозно сприймати російську загрозу і бути готовими до того, що Росія у майбутньому може напасти на інших своїх сусідів.