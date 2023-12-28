Литва в наступному році може запровадити податок на оборону

На думку президента Литви Гітанаса Науседи, незважаючи на те, що у 2024 році Сейм не дійде до домовленості щодо податкової реформи, проте існує можливість ухвалення оборонного податку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"На відміну від податкової реформи, я думаю, є можливість домовитися щодо оборонного податку, тому що я бачу бажання всіх політичних партій. І я думаю, що у 2024 році у нас є чудова можливість зробити це", – заявив Науседа.

"Я бачу, партії розуміють, що гроші з неба не падають. Усе, що необхідно, – це рішення, які підкріплять те, що було реалізовано в бюджеті на 2024 р. – передбачити можливість запозичення до 3% ВВП. І якщо бюджет виконуватиметься добре, у нас буде можливість надати додаткове фінансування в межах кількох сотень мільйонів. Але це варіант ad hoc, який рік за роком передбачає додаткову можливість запозичення", – прокоментував він.

Однак Науседа наголосив, що після ухвалення такого податку має бути запроваджено і компенсаційний механізм, щоб не постраждали вразливі верстви суспільства. "Треба почати з того, чи підемо ми шляхом підвищення ПДВ (податку на додану вартість), чи шляхом податку на прибуток, і які компенсаційні механізми будуть запущені після ухвалення рішення", – пояснив він.

Науседа також заявив, що, незважаючи на те, що варіанти оборонного податку розглянуто, політики не хочуть його обговорювати через острах суспільної реакції. І все ж, за його словами, литовці розуміють необхідність оборони, тому допускають введення податку.

"В експертному сенсі я думаю, що варіанти досить ясні для розгляду. З політичного погляду я думаю, що вони недостатньо просунуті, тому що досі партії ніби відсували це питання від себе, оскільки розуміли, що промови будуть суперечливими", – сказав Науседа.

"Національна безпека сьогодні сприймається багатьма громадянами Литви і виборцями як надзвичайно важливий аспект", – додав він.

Бюджет Міністерства національної оборони Литви наступного року становитиме 2,09 млрд євро – 1,923 млрд євро з бюджетних коштів, 135 млн євро з фондів внеску солідарності. Фінансування національної оборони становитиме 2,75% ВВП.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що РФ може піти на агресію щодо країн НАТО у випадку, якщо Захід припинить підтримку України.

Раніше топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель уже звернув увагу на небезпеку перемоги Росії проти України для проєкту Європейського Союзу.