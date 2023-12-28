СМИ: Турция будет дальше медлить с утверждением вступления Швеции в НАТО

Турецкий парламент вряд ли финально утвердит вступление Швеции в НАТО как минимум до середины января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует AFP на основе комментариев источников в парламенте Турции.

Во вторник, как известно, комитет по иностранным делам парламента Турции одобрил протокол о ратификации вступления Швеции, что дало надежду на быстрое завершение процесса – голосование в зале и подпись президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган потенциально мог бы созвать внеочередное заседание для ратификации протокола, но наиболее вероятно, что голосование состоится уже после возвращения депутатов с новогоднего перерыва 15 января.

Кроме того, говорят собеседники, голосование продолжает зависеть от переговоров с США по продаже Турции F-16. Анкара в последнее время открыто заявляет, что для окончательного разблокирования вступления Швеции ждет решения Конгресса США по истребителям.

В разговоре главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном после голосования на комитете Фидан вновь повторил ожидания по F-16.