ЗМІ: Туреччина далі зволікатиме з затвердженням вступу Швеції у НАТО

Турецький парламент навряд чи фінально затвердить вступ Швеції у НАТО до середини січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує AFP на основі коментарів джерел у парламенті Туреччини.

У вівторок, як відомо, комітет із закордонних справ парламенту Туреччини схвалив протокол про ратифікацію вступу Швеції, що дало надію на швидке завершення процесу – голосування у залі та підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Ердоган потенційно міг би скликати позачергове засідання для ратифікації протоколу, але найбільш імовірно, що голосування відбудеться вже після повернення депутатів з новорічної перерви 15 січня.

Крім того, кажуть співрозмовники, голосування і далі залежить від переговорів із США щодо продажу Туреччині F-16. Анкара останнім часом відкрито заявляє, що для остаточного розблокування вступу Швеції чекає рішення Конгресу США щодо винищувачів.

У розмові глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після голосування на комітеті Фідан знову повторив очікування щодо F-16.