Глава МИД Турции поговорил с Блинкеном о продаже истребителей F-16

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду, 27 декабря, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о продаже Анкаре истребителей F-16 и дальнейшего движения Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Во время разговора, инициированного американской стороной, Фидан напомнил о решении парламентского комитета Турции накануне одобрить протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Глава турецкого МИД также выразил ожидание, что администрация США и Конгресс США "будут действовать в соответствии с духом Альянса и выполнят взятые на себя обязательства".

Среди других тем обсуждения Фидана и Блинкена были последние события в Газе и проблема Кипра.

Как известно, Турция до сих пор не ратифицировала вступление Швеции в НАТО, что почти точно связано с торгом Анкары с США по продаже Турции истребителей F-16. по продаже Турции истребителей F-16. Эрдоган давно надеется на это решение после того, как Штаты исключили Турцию из программы F-35 из-за покупки российской системы ПВО С-400.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в ноябре фактически подтвердил, что последним предметом торга в вопросе вступления Швеции в НАТО является продажа США Турции истребителей F-16.

Хотя Белый дом одобряет продажу истребителей F-16, в Конгрессе существуют возражения относительно затягивания Анкарой расширения НАТО и ситуации с правами человека в стране.