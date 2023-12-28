Среди пострадавших в результате масштабного ДТП возле Стамбула – две гражданки Украины, угроз для их жизни нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали две украинки. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", – рассказал Николенко.

Спикер добавил, что пострадавшие получают консульскую помощь от генконсульства Украины в Стамбуле.

Также генконсульство взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, ранним утром 28 декабря на пути в Стамбул в провинции Сакария произошла масштабная авария с участием семи транспортных средств, в том числе нескольких автобусов. Погибли 10 человек, почти 60 пострадали.

На прошлой неделе один человек погиб в ДТП украинского микроавтобуса в Польше.

Перед тем в Словакии перевернулся автобус рейса "Вена-Киев" с 53 пассажирами.