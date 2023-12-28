Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений

Для Ирландии 2023 год оказался самым теплым в истории наблюдений, побив рекорды предыдущего года.

Как сообщает The Irish Times, пишет "Европейская правда", об этом объявили в метеорологическом ведомстве.

В предыдущем отчете за 2023 год Met Éireann отмечает, что он оказался самым теплым за время ведения наблюдений.

Впервые средняя годовая температура превысила отметку 11℃, тогда как в 2022 году это было 10,9℃ – также рекорд.

Перед тем серию погодных рекордов фиксировали также для отдельных месяцев. В частности, март и июль отметились наиболее обильными осадками.

Метеорологи отмечают, что с глобальным изменением климата Ирландии угрожают более частые экстремальные погодные явления, в частности, более интенсивные дожди за короткий промежуток времени и затяжные периоды жары летом.

Напомним, во Франции несколько недель октября-ноября стали рекордными по количеству осадков. Кроме того, осень оказалась чрезвычайно теплой, на юге даже в ноябре фиксировали 25-27°C.