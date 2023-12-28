Для Ірландії 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень

Для Ірландії 2023 рік виявився найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорди попереднього року.

Як повідомляє The Irish Times, пише "Європейська правда", про це оголосили у метеорологічному відомстві.

У попередньому звіті за 2023 рік Met Éireann зазначає, що він виявився найтеплішим за час ведення спостережень.

Вперше середня річна температура перевищила позначку 11℃, тоді як у 2022 році це було 10,9℃ – також рекорд.

Перед тим серію погодних рекордів фіксували також для окремих місяців. Зокрема, березень і липень відзначилися найбільш рясними опадами.

Метеорологи зазначають, що з глобальною зміною клімату Ірландії загрожують частіші екстремальні погодні явища, зокрема, більш інтенсивні дощі за короткий проміжок часу та затяжні періоди спеки влітку.

Нагадаємо, у Франції кілька тижнів жовтня-листопада стали рекордними за кількістю опадів. Крім того, осінь виявилася надзвичайно теплою, на півдні навіть у листопаді фіксували 25-27°C.