В Чехии демонстрант с нашивкой ЧВК "Вагнер" получил условный срок

В Чехии Окружной суд района Прага-1 приговорил Якуба Яшека к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на 2,5 года за ношение нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague international.

Отмечается, что во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади Праги в мае 2023 года Яшек прикрепил на рюкзак нашивку с логотипом российской ЧВК "Вагнер".

Ранее его судили за ношение нашивки, и суд уже вынес ему приговор в виде условного лишения свободы. Однако тогда апелляционный суд отменил приговор и вернул дело в полицию для дальнейшего расследования.

"Обвиняемый прекрасно осознавал значение и смысл нашивки группы "Вагнер", и именно поэтому надел ее на митинг, чтобы выразить свою позицию относительно военных преступлений. Господин подсудимый должен осознавать, что в демократическом обществе свобода слова имеет свои пределы" – заявила судья Ева Швиглерова.

За отрицание, одобрение и оправдание геноцида Яшеку грозило до трех лет лишения свободы. Судья Швиглерова приняла во внимание тот факт, что он еще не был официально осужден за какое-либо уголовное преступление, и назвала вынесенный приговор "воспитательным".

Обвиняемый в зал суда не явился. В мае на суде он заявлял, что не согласен с обвинением и осуждает военные преступления "независимо от того, кто их совершил".

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