МУС подтвердил, что получал обращение от экс-офицера разведки РФ Саликова

Офис прокурора Международного уголовного суда подтвердил, что получал обращение от бывшего полковника российской разведки Игоря Саликова, который сбежал в Нидерланды и заявил о готовности свидетельствовать о военных преступлениях РФ.

Об этом Офис прокурора МУС сказал в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что устав Международного уголовного суда позволяет любому человеку присылать информацию о возможных преступлениях с гарантиями сохранения конфиденциальности, поэтому такие случаи обычно не объявляются.

"В этом случае можем подтвердить, что мы получили сообщение, поскольку отправитель обнародовал этот факт", – добавили там.

В Офисе прокурора МУС отказались раскрывать больше информации, в частности будет ли Саликов привлечен "как потенциальный свидетель или в любой другой роли".

В понедельник стало известно, что бывший полковник российской разведки 60-летний Игорь Саликов выехал в Нидерланды и заявил о желании дать показания в Международном уголовном суде.

Саликов утверждает, что отслужил 25 лет сначала в российской армии, затем – в частной военной компании Вагнера, на стороне которой воевал в Сирии и нескольких африканских странах. Он также был причастен к агрессии РФ против Украины сначала в 2014 году, а затем – в 2022-м.

В Офисе генпрокурора Украины после этого сказали, что более полугода исследуют информацию, полученную от Саликова.