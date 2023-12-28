Зеленский поговорил с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам президента, он поблагодарил понтифика за рождественское поздравление Украине и украинцам, а также пожелания справедливого мира.

"Мы обсудили нашу совместную работу над воплощением в жизнь "формулы мира", – отметил Зеленский.

Украинский лидер указал, что более 80 стран уже вовлечены в процесс воплощения "формулы мира" на уровне своих представителей, а также пообещал, что их будет больше.

"Я благодарен Святому Престолу за поддержку наших усилий", – резюмировал Зеленский.

Ранее Папа Римский Франциск на рождественской мессе призвал к миру, вспоминая о людях в разных частях мира, которые страдают из-за войны.

Перед этим государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в обращении к участникам третьей встречи по украинской "формуле мира" на Мальте заявил, что Ватикан готов поддерживать ее составляющие по гуманитарной поддержке и возвращению украинских пленных и детей домой.

Напомним, третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.