Папа Римский попросил о мире на рождественской мессе на рождественской мессе

Папа Римский Франциск на рождественской мессе призвал к миру, вспоминая о людях в разных частях мира, которые страдают из-за войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в своем рождественском послании в понедельник, сообщает Reuters.

Понтифик призвал к прекращению конфликтов, политических, социальных или военных, в таких местах, как Украина, Сирия, Йемен, Ливан, Армения и Азербайджан.

По его словам, дети, которые погибают в войнах, в том числе в Газе, являются "маленькими Иисусами настоящего", и что израильские удары в секторе пожинают "ужасный урожай" невинных гражданских лиц.

"Сколько невинных людей убивают в нашем мире! В утробе их матерей, в одиссеях, совершенных в отчаянии и в поисках надежды, в жизни всех тех маленьких детей, чье детство было разрушено войной. Они являются маленькими Иисусами настоящего", – отметил Папа.

Он заявил, что умоляет прекратить военные действия, которые приносят жертвы среди мирного населения, и призывает к решению отчаянной гуманитарной ситуации в Газе путем открытия доступа для оказания гуманитарной помощи.

В то же время понтифик сказал, что его "сердце скорбит по жертвам отвратительного нападения 7 октября" со стороны группировки ХАМАС на Израиль и вновь призвал освободить заложников, находящихся в руках террористов.

Ранее финский министр обороны Антти Хякканен в рождественском поздравлении к миротворческим силам вспомнил о полномасштабном вторжении России в Украину, где Киев, по его словам, ведет войну за будущее Европы.

Напомним, ранее топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель уже обратил внимание на опасность победы России против Украины для проекта Европейского Союза.

Ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Между тем министры иностранных дел Великобритании и Германии настаивают, что все стороны должны двигаться в направлении решения с "двумя государствами" – Израилем и Палестиной – когда горячая фаза войны завершится.