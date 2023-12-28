Зеленський поговорив із Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами президента, він подякував понтифіку за різдвяне привітання Україні та українцям, а також побажання справедливого миру.

"Ми обговорили нашу спільну роботу над втіленням в життя "формули миру", – зазначив Зеленський.

Український лідер вказав, що понад 80 країн вже залучені до процесу втілення "формули миру" на рівні своїх представників, а також пообіцяв, що їх буде більше.

"Я вдячний Святому Престолу за підтримку наших зусиль", – резюмував Зеленський.

Раніше Папа Римський Франциск на різдвяній месі закликав до миру, згадуючи про людей в різних частинах світу, які страждають через війну.

Перед цим державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті заявив, що Ватикан готовий підтримувати її складові щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Нагадаємо, третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.