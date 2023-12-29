В венгерском Будапеште накануне вышла из берегов река Дунай, уровень воды достиг самого высокого за последнее десятилетие уровня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Причиной этого стало то, что сильные дожди и снегопады, сменившиеся мягкой погодой, вызвали необычно ранние паводки.

EPA-EFE/Zoltan Balogh

Главное управление водного хозяйства Венгрии сообщило, что в среду поздно вечером уровень воды в Дунае достиг отметки 6,93 метра. Последний раз уровень Дуная превышал 6 метров в декабре в 1987 году.

В конце мая 2013 года на фоне экстремальных наводнений в Центральной Европе уровень воды в Дунае достиг 8,91 метра.

Reuters

Reuters

Хотя нынешнее наводнение на Дунае не нанесло значительного ущерба Будапешту, эксперты предупреждают, что изменение климата может привести к тому, что ранние паводки станут более частыми.

От наводнений также страдает Германия. Они начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.

В Британии также выдали около 200 предупреждений о возможных подтоплениях.