В Британии шторм оставил без света десятки тысяч домов, возле Манчестера прошел смерч

Из-за шторма "Геррит" десятки тысяч домов в Британии остались без электроснабжения, в районе Манчестера многие дома повреждены торнадо.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Оператор сети уже возобновил поставки 31 500 потребителям, обесточенными остаются еще около 14 тысяч. Людей предупредили, что в отдаленных сельских районах из-за состояния дорог и подтопления восстановление сети может занять до двух суток.

В районе Манчестера около полуночи 27 декабря прошел торнадо. По сообщению полиции, никто не пострадал, но спасатели получили многочисленные звонки о повреждении домов. Местное издание пишет, что это около сотни зданий.

Многим жителям пришлось выехать из своих домов до проверки на прочность конструкций после воздействия стихии.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах из-за веток деревьев и других обломков.

По всей территории Британии объявлено около 200 предупреждений о возможных подтоплениях.

Еще в среду из-за приближения непогоды отменили много поездов и почти два десятка внутренних и европейских авиарейсов.

Предыдущий сильный шторм на западе Европы на прошлой неделе привел к летальным случаям в Нидерландах и Бельгии.