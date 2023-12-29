Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах

Чешская полиция обнаружила письмо, в котором 24-летний студент философского факультета, который устроил массовую стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в Праге, признался в еще двух убийствах.

Как пишет "Европейская правда", соответствующую информацию в письменном комментарии The Guardian подтвердил представитель чешской полиции Ян Данек.

Письмо было найдено во время обыска в доме стрелка, который расположен в чешском селе Гостоунь. В нем студент признается в убийстве мужчины с ребенком в лесу на восточной окраине Праги.

"Я могу подтвердить, что мы нашли в Гостоуне письмо, в котором университетский стрелок признался в убийстве в Клановицком лесу", – говорится в комментарии Данека.

Представитель полиции не привел никаких подробностей, однако добавил, что теперь "все указывает" на то, что стрелок теперь ответственный за убийство 17 человек.

Чешская полиция не обнародовала никаких возможных мотивов стрелка, заявив, что расследование продолжается.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

Все убитые были гражданами Чехии, их имена правоохранительные органы не раскрывают.

Из-за массовой стрельбы министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан попросил местные власти не проводить новогодние фейерверки.