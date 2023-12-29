Масова стрілянина у Празі: стрілець у листі зізнався у ще двох убивствах

Чеська поліція виявила лист, у якому 24-річний студент філософського факультету, який влаштував масову стрілянину у будівлі філософського факультету Карлового університету у Празі, зізнався у ще двох убивствах.

Як пише "Європейська правда", відповідну інформацію у письмовому коментарі The Guardian підтвердив речник чеської поліції Ян Данек.

Лист був знайдений під час обшуку в будинку стрільця, що розташований у чеському селі Гостоунь. В ньому студент зізнається у вбивстві чоловіка з дитиною в лісі на східній околиці Праги.

"Я можу підтвердити, що ми знайшли в Гостоуні лист, в якому університетський стрілець зізнався у вбивстві в Клановіцькому лісі", – йдеться у коментарі Данека.

Представник поліції не навів жодних подробиць, однак додав, що тепер "все вказує" на те, що стрілець тепер відповідальний за вбивство 17 осіб.

Чеська поліція не оприлюднила жодних можливих мотивів стрільця, заявивши, що розслідування триває.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

Усі вбиті були громадянами Чехії, їхні імена правоохоронні органи не розкривають.

Через масову стрілянину міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан попросив місцеву владу не проводити новорічні феєрверки.