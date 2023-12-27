МВД Чехии из-за стрельбы в Праге просит не проводить новогодние фейерверки

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан попросил местные власти не проводить новогодние фейерверки из-за массовой стрельбы в Карловом университете Праги и двойного убийства в Клановицком лесу столицы, за которыми, вероятно, стоит один и тот же человек.

Письмо Ракушана к мэрам муниципалитетов чешское МВД опубликовало на своем сайте, сообщает "Европейская правда".

Глава МВД Чехии указал, что страна "испытала два шокирующих акта насилия, связанных со стрельбой накануне Рождества".

"Наименьшее, что мы можем сделать друг для друга в это время – не усиливать нервозность и не углублять напряжение и возможные травмы, которые оставило после себя это насилие. Отпраздновать приход Нового года можно и без петард, пушечных залпов и фейерверков", – добавил он.

Известно, что новогодние фейерверки уже отменила мэрия Оломоуца на востоке Чехии. Там это решение объяснили не только трагическими событиями последних дней, но и подтоплением.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

Все убитые были гражданами Чехии, их имена правоохранительные органы не раскрывают.

Власти считают, что стрелок причастен еще к нескольким убийствам, включая расправу над собственным отцом и убийство двух человек в пригороде Праги.

Мотивы стрелка полиция не сообщает, при этом отрицая его возможную связь с террористическими группировками.