Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

Франция, Германия, Великобритания и США осудили Тегеран за наращивание производства обогащенного урана.

Совместное заявление стран приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении союзники призвали к остановке таких работ и заявили, что они остаются "преданными дипломатическому решению" спора вокруг ядерной программы Тегерана.

"Производство высокообогащенного урана в Иране не имеет убедительного гражданского оправдания. Эти решения ... являются безрассудным поведением в напряженном региональном контексте", – говорится в заявлении.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее надзор за ядерной программой ООН, заявило во вторник, что Иран прекратил многомесячное замедление темпов производства высокообогащенного урана.

Согласно отчету, Тегеран уже имеет достаточно урана чистотой 60% для создания трех ядерных бомб.

После этого официальный Тегеран отверг отчет МАГАТЭ и заявил, что выполняет свою ядерную программу "согласно правилам".

Британия, Франция и Германия остаются участниками соглашения 2015 года, призванного предотвратить разработку Ираном ядерного оружия. Бывший президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году, что побудило Иран постепенно нарушать его требования.

Напомним, в конце ноября в Иране заявили, что завершили подготовку к получению российских Су-35.

Еще в марте постоянное представительство Ирана при ООН говорило о заключении с Россией контракта о приобретении истребителей четвертого поколения Су-35.

Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, которые убивают гражданских украинцев, а также технологию их производства. Еще с прошлого года появлялись неподтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.

В октябре в соответствии с договоренностями в рамках иранской ядерной сделки прекратила действие резолюция Совета безопасности ООН, которая накладывала ограничения на иранскую программу баллистических ракет.

Россия тогда заявила, что не будет поддерживать продление санкций, в отличие от западных гарантов ядерной сделки, потенциально намекая на сотрудничество с Тегераном в этих технологиях.