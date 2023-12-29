Франція, Німеччина, Британія та США засудили збільшення Іраном виробництва збагаченого урану

Франція, Німеччина, Велика Британія та США засудили Тегеран за нарощування виробництва збагаченого урану.

Спільну заяву країн наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві союзники закликали до зупинення таких робіт і заявили, що вони залишаються "відданими дипломатичному вирішенню" суперечки навколо ядерної програми Тегерана.

"Виробництво високозбагаченого урану в Ірані не має переконливого цивільного виправдання. Ці рішення ... є безрозсудною поведінкою в напруженому регіональному контексті", – йдеться в заяві.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що здійснює нагляд за ядерною програмою ООН, заявило у вівторок, що Іран припинив багатомісячне уповільнення темпів виробництва високозбагаченого урану.

Згідно зі звітом, Тегеран вже має достатньо урану чистотою 60% для створення трьох ядерних бомб.

Після цього офіційний Тегеран відкинув звіт МАГАТЕ і заявив, що виконує свою ядерну програму "згідно з правилами".

Британія, Франція і Німеччина залишаються учасниками угоди 2015 року, покликаної запобігти розробці Іраном ядерної зброї. Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від угоди у 2018 році, що спонукало Іран поступово порушувати її вимоги.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Ірані заявили, що завершили підготовку до отримання російських Су-35.

Ще в березні постійне представництво Ірану при ООН говорило про укладання з Росією контракту про придбання винищувачів четвертого покоління Су-35.

Росія зблизилася з Іраном після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Серед іншого, Тегеран надав російському режиму тисячі дронів-камікадзе, які вбивають цивільних українців, а також технологію їхнього виробництва. Ще з минулого року з'являлись непідтверджені повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети.

У жовтні відповідно до домовленостей у межах іранської ядерної угоди припинила дію резолюція Ради безпеки ООН, яка накладала обмеження на іранську програму балістичних ракет.

Росія тоді заявила, що не буде підтримувати продовження санкцій, на відміну від західних гарантів ядерної угоди, потенційно натякаючи на співпрацю з Тегераном у цих технологіях.