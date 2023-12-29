Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов слышали те, кто пишет о готовности Путина к переговорам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответом международного сообщества на массированные ракетные атаки должна стать непрерывная финансовая и военная поддержка Украины.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Кулеба напомнил, что в течение ночи и утра пятницы, 29 декабря, РФ применила 110 ракет и большое количество беспилотников для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

"Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны во всем мире. Во всех крупных столицах, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, которые пишут об "усталости" или якобы готовности России к "переговорам", – отметил глава МИД.

По его словам, эти звуки – это то, что на самом деле хочет сказать Россия.

"Нашим единственным коллективным ответом может и должен быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Только большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", – подчеркнул Кулеба.

Ранее атаку РФ осудили посол США в Украине и президент Латвии.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.