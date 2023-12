Посол США про масовану ракетну атаку РФ: Україна потребує фінансування зараз

Посол США в Україн Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку російських окупаційних військ по низці українських міст.

Свою заяву вона опублікувала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Дипломат опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q