Посол США про масовану ракетну атаку РФ: Україна потребує фінансування зараз

Посол США в Україн Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку російських окупаційних військ по низці українських міст.

Свою заяву вона опублікувала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Дипломат опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q December 29, 2023

"Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", – написала вона.

Брінк наголосила на необхідності продовжити фінансування України, яка бореться з російською агресією.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", – додала посол США.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.