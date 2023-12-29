Кулеба: Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули ті, хто пише про готовність Путіна до переговорів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю міжнародної спільноти на масовані ракетні атаки має стати безперервна фінансова і військова підтримка України.
Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Кулеба нагадав, що протягом ночі і ранку п’ятниці, 29 грудня, РФ застосувала 110 ракет і велику кількість безпілотників для атак по цивільній інфраструктурі України.
"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", – зазначив глава МЗС.
За його словами, ці звуки – це те, що насправді хоче сказати Росія.
"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", – підкреслив Кулеба.
Раніше атаку РФ засудили посол США в Україні та президент Латвії.
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.
В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.
За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.