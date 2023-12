Посол Британии осудил массированную ракетную атаку РФ на Украину

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Опять подлые атаки России на Украину этим утром. По сообщениям, повреждены роддом, жилые дома, торговые центры и железнодорожные станции – все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением", – написал он в Twitter (X).

More despicable attacks by Russia across Ukraine this morning. There are reports that a maternity hospital, apartment blocks, shopping malls and train stations have been hit – in this holiday season. Attacking civilian infrastructure is a war crime.