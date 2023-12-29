Президент Латвії: Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс прокоментував масований ракетний удар РФ по українських містах.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст", – зазначив латвійський президент.

За його словами, єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти – це надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.

Раніше з аналогічною заявою виступала посол США в Україні Бріджит Брінк.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.