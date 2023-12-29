Президент Латвії: Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст
П'ятниця, 29 грудня 2023, 10:24
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс прокоментував масований ракетний удар РФ по українських містах.
Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
"Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст", – зазначив латвійський президент.
За його словами, єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти – це надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.
Раніше з аналогічною заявою виступала посол США в Україні Бріджит Брінк.
В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.
За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.
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